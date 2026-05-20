Cade dentro una cisterna e resta ferito | salvato un trentenne

Da agrigentonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è rimasto ferito dopo essere caduto all’interno di una cisterna mentre si trovava a pulirla. L’incidente è avvenuto in una residenza privata in via Vittorio Emanuele, a Lampedusa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto il giovane dall’acqua e lo hanno assistito. Le condizioni sono ancora da valutare, ma non si segnalano danni gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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Un trentenne è caduto dentro la cisterna che stava pulendo. E' accaduto in via Vittorio Emanuele, a Lampedusa, in un'abitazione privata. I pompieri del distaccamento aeroportuale, dopo dei momenti frenetici, sono riusciti ad imbracare e salvare il ragazzo che è caduto da un'altezza di circa sei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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