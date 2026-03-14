finisce con la bici nei binari e cade ciclista resta ferito

Un ciclista si è trovato con le ruote della bici sui binari del tram in via Indipendenza e, durante la caduta, ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ambulanza. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica, ma nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

È finito con le ruote della bici nei binari del tram ed è caduto violentemente: un ciclista è stato soccorso, ieri, in via Indipendenza e portato via in ambulanza. È accaduto nella tarda mattinata, nel tratto tra via Marsala e via Righi. L’uomo è rimasto steso a terra, ferito, circondato da una decina di cittadini che lo hanno assistito fino all’arrivo dei soccorritori. Accanto a lui, la mobike che usava. Non è certo il primo episodio che si registra in centro da quando sono spuntate le rotaie: a maggio, una donna aveva avuto un incidente in via Ugo Bassi, con le ruote della bici che si erano incastrate nei binari: era rimasta ferita al volto e alle gambe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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