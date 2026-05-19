Cade durante un furto al cinema | resta intrappolato per 12 ore in un muro Salvato e poi arrestato in California

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è rimasto intrappolato per 12 ore all’interno di un muro di un cinema in California dopo essere caduto dal tetto durante un tentativo di furto. Dopo aver bussato contro il cemento, è stato soccorso da vigili del fuoco e agenti di polizia. Successivamente, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto. L’incidente si è verificato nel corso di una notte, e le autorità hanno confermato la sua identificazione e la sua posizione nelle indagini.

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Intrappolato per ben 12 ore dentro il muro di un cinema in California dopo essere caduto dal tetto. Isaac Valencia, 30 anni, è stato salvato da pompieri polizia dopo aver chiesto aiuto bussando contro il cemento. Ma una volta liberato, è stato arrestato per furto con scasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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