Cade durante un furto al cinema | resta intrappolato per 12 ore in un muro Salvato e poi arrestato in California

Un uomo di 30 anni è rimasto intrappolato per 12 ore all’interno di un muro di un cinema in California dopo essere caduto dal tetto durante un tentativo di furto. Dopo aver bussato contro il cemento, è stato soccorso da vigili del fuoco e agenti di polizia. Successivamente, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto. L’incidente si è verificato nel corso di una notte, e le autorità hanno confermato la sua identificazione e la sua posizione nelle indagini.

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