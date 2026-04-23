Ci sono film che riescono a valicare confini e lingue, dimostrando chealcune storie appartengono a tutti. Questo è il caso diRIP, l’opera diAlessandro D’AmbrosieSanta De Santis. Dopo l’anteprima ad Alice nella Città e il recente trionfo al Ciak Film Festival, dove ha raccolto quattro riconoscimenti, la pellicola compie oraun nuovo ed elettrizzante salto: la selezione alla 48ª edizione del Moscow International Film Festival, nellaMain Competition, tra i 13 titoli scelti su oltre 1500 candidature provenienti da tutto il mondo. Dal 21 al 23 aprile 2026, tra le sale storiche di Mosca e proiezioni sold out,il primo lungometraggio del sodalizio D’Ambrosi – De Santis rappresenta l’Italia, insieme al toccanteANNAdi e conMonica Guerritore, in una delle rassegne più antiche e prestigiose del panorama internazionale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - RIP vola in Russia: il cinema libero di D’Ambrosi e De Santis conquista il Moscow International Film Festival 2026

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