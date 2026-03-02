Il Qatar ha abbattuto due caccia russi provenienti dall' Iran

Il ministero della Difesa del Qatar ha comunicato di aver abbattuto due aerei SU24 di fabbricazione russa, provenienti dall’Iran. Gli eventi sono avvenuti in acque internazionali e sono stati ufficialmente confermati dalle autorità qatarine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reazioni o conseguenze immediate. La notizia riguarda due velivoli abbattuti e le rispettive origini.

Il ministero della Difesa del Qatar afferma che le sue forze armate hanno abbattuto due aerei SU24 di fabbricazione russa provenienti dall'Iran. Intercettati anche sette missili balistici e cinque droni. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, caccia Usa abbattuto al confine col Kuwait: colpito da fuoco amicoUn caccia americano F-15 è stato abbattuto vicino al confine tra l’Iran e il Kuwait, e i rottami dell’aereo sono caduti all’interno del territorio...

Il Kuwait ha abbattuto per errore tre caccia degli Stati UnitiL’esercito degli Stati Uniti ha confermato l’abbattimento di tre propri caccia F-15E -probabilmente diretti in Iran– in Kuwait, che sarebbero stati...

Qatar, produzione di GNL interrotta nel più grande impianto del mondoQatarEnergy ha interrotto la produzione di gas naturale liquefatto dopo che due droni iraniani hanno colpito gli impianti nelle città industriali di Ras Laffan e Mesaieed. Nessuna vittima, ma lo stop ... tg24.sky.it

