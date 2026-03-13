Volo di sei metri dall’impalcatura Grave operaio

Un operaio è rimasto ferito gravemente dopo aver subito un volo di sei metri dall’impalcatura nel pomeriggio di ieri al centro di ricerca di Ispra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza immediata e avviato le procedure di emergenza. La situazione è stata gestita dalle autorità competenti, mentre le condizioni dell’operaio sono attualmente sotto osservazione.

Grande apprensione nel pomeriggio di ieri al centro di ricerca di Ispra, dove un grave infortunio sul lavoro ha fatto scattare un’imponente mobilitazione dei soccorsi. L’allarme è partito intorno alle 16 in via Enrico Fermi, quando è stato segnalato che un operaio era precipitato da un’impalcatura durante alcune attività all’interno dell’area del polo scientifico. L’uomo, 48 anni, sarebbe caduto da un’altezza di circa sei metri. Nell’impatto con il suolo il lavoratore avrebbe riportato un serio trauma cranico e una lesione a un arto superiore. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, tanto che l’intervento è stato classificato in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

