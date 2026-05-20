Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha riferito che un velivolo da ricognizione della Royal Air Force è stato avvicinato a circa sei metri da due caccia russi nel Mar Nero. L’episodio si sarebbe verificato nelle acque internazionali, secondo quanto comunicato, e avrebbe causato una situazione di alta tensione tra le forze coinvolte. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o conseguenze immediate. L’incidente è stato segnalato alle autorità competenti.

Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha denunciato un episodio avvenuto nel Mar Nero che avrebbe coinvolto un velivolo da ricognizione della Royal Air Force e due caccia russi. Secondo Londra, l’intercettazione sarebbe avvenuta in modo “non professionale” e con manovre considerate ad alto rischio. L’aereo britannico in missione NATO. Il velivolo coinvolto sarebbe un Boeing RC-135 Rivet Joint del 51° Squadron della Royal Air Force, impegnato in una missione definita di routine nello spazio aereo internazionale del Mar Nero a supporto delle attività della NATO. Secondo la ricostruzione britannica, l’aereo stava raccogliendo informazioni nell’ambito delle operazioni di sorveglianza sul fianco orientale dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caccia russi a 6 metri dall’aereo europeo: tensione altissima

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