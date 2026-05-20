Caccia internazionale | ritrovati in Romania i trattori rubati a Persico

Due trattori rubati sono stati ritrovati in Romania, in un'operazione che ha coinvolto le autorità locali. I mezzi erano stati sottratti in Italia e successivamente spostati con un camion. Gli agenti hanno individuato i due trattori in un'area rurale nel territorio romeno, dove sono stati trovati in un deposito. Le indagini continuano per verificare i dettagli dello spostamento e eventuali collegamenti con altri episodi di furto.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a spostare i mezzi con un camion?. Dove sono stati rintracciati esattamente i due trattori rubati?. Chi sono i responsabili del colpo avvenuto nella cascina di Persico?. Quali danni concreti ha subito la didica degli studenti dell'Istituto?.? In Breve Furto avvenuto tra il 21 e il 22 aprile nella cascina di via Bettenesco.. Mezzi rubati sono un Yanmar B15 e un John Deere Weidermann T01-01.. Recupero effettuato presso un'azienda agricola nel villaggio di Haret, comune Marasesti.. Il danno economico per l'Istituto agrario Stanga ammonta a centomila euro.. I carabinieri del nucleo operativo di Cremona e della stazione di Vescovato hanno rintracciato in Romania due trattori rubati all’Istituto agrario Stanga di Persico Dosimo, durante la notte tra il 21 e il 22 aprile scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia internazionale: ritrovati in Romania i trattori rubati a Persico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cremona, trattori rubati dalla cascina dell'Istituto Agrario Stanga: ritrovati in RomaniaCremona, 19 maggio 2026 - Rubati nelle campagne cremonesi e finiti in Europa Orientale. Camion con trattori rubati: scattano i sigilliTra i diversi mezzi che nella giornata di mercoledì hanno percorso la strada provinciale numero 17 ad attirare l’attenzione, alle porte di San...