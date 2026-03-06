Camion con trattori rubati | scattano i sigilli

Mercoledì sulla strada provinciale 17 tra San Bernardino di Lugo e Carrara Ghedini, un camion con targa straniera è stato notato fermo a lato della strada. La polizia ha successivamente applicato i sigilli su un veicolo coinvolto in un'operazione che ha portato al sequestro di trattori e mezzi rubati. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'operazione o sugli autori.

Tra i diversi mezzi che nella giornata di mercoledì hanno percorso la strada provinciale numero 17 ad attirare l'attenzione, alle porte di San Bernardino di Lugo, poco prima dell'intersezione con Carrara Ghedini, è stato un camion con targa straniera, fermo a lato della strada. Camion che il personale dei carabinieri che fa capo alla Compagnia di Lugo, giunto sul posto con due pattuglie, ha fatto accostare lungo un largo tratto della pista ciclopedonale. All'apparenza sembrava un normale controllo, ma quando i militari, dopo aver fatto sollevare all'autotrasportatore il telone a protezione del carico, hanno constatato la presenza di alcuni trattori, sono in tanti ad aver pensato che potesse trattarsi del sequestro di mezzi agricoli verosimilmente oggetto di una qualche sorta di illecito, furto in primis.