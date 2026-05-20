La ricerca del nuovo direttore sportivo per la squadra di calcio sta facendo parlare di sé, con alcuni nomi che vengono associati alla posizione. Tra questi, ci sono Sogliano e D’Amico, entrambi considerati possibili candidati. Tony D’Amico, invece, rimane in attesa di una proposta concreta e non ha ancora preso una decisione. La società sta valutando diversi profili, mentre le trattative con i potenziali candidati continuano senza annunci ufficiali.

Tony D’Amico resta alla finestra. La Roma è una delle principali candidate ad accoglierlo. Anche Sogliano del Verona, l’avversario di domenica al Bentegodi, è un profilo che piace dalle parti di Trigoria Tony D’Amicoresta alla finestra, con la figura di Tare lontana da Milanello. l’attuale direttore sportivo dell’Atalanta resta il principale erede dell’albanese, ma la Roma è una delle principali candidate ad accoglierlo. Un bivio per d’Amico, prossimo a separarsi dall’Atalanta e a sposare il progetto di un’altra big. Il ds nerazzurroha già lavorato con Gasperini e nonostante qualche inevitabile tensione con un allenatore di per se ambizioso e sempre puntuale nelle critiche, i due tornerebbero volentieri a lavorare insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caccia al nuovo direttore sportivo della Roma: piacciono Sogliano e D’Amico

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Roma in cerca di un nuovo direttore sportivo dopo Massara

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