Dopo il pareggio contro l’Atalanta, la situazione a Trigoria appare caratterizzata da incertezze e tensioni. La decisione dei proprietari di modificare la guida tecnica e di nominare un nuovo direttore sportivo ha generato interrogativi sulla direzione futura del club giallorosso. La fase di transizione si presenta complessa, con le scelte recenti che influenzano l’ambiente interno e le prospettive a breve termine.

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, l’atmosfera a Trigoria è di forte instabilità. Alle buone notizie dall’infermeria (Dybala e Wesley sono tornati in gruppo), fa infatti da contraltare la guerra intestina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, che non si rivolgono la parola da più di dieci giorni. In mezzo al guado, si trova Frederic Massara. Emanazione di Ranieri, il direttore sportivo sta lavorando sul calciomercato, tra incontri de visu e chiacchierate al telefono, ma sa benissimo che in caso di permanenza di Gasp la sua posizione tornerà fortemente in bilico. Tra frecciatine pubbliche e segnalazioni in privato, l’allenatore piemontese non ha mai nascosto le sue perplessità sull’operato di Massara e come condizione alla sua permanenza ha posto anche un cambio di rotta nella direzione sportiva.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gasperini, Ranieri e nuovo direttore sportivo: Roma regina delle incognite

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Gian Piero Gasperini detta le condizioni per restare sulla panchina della Roma, tra mercato, staff e nuovi equilibri interni. Sul tavolo anche la richiesta di interrompere i rapporti con Claudio Ranieri: https://fanpa.ge/z6GDK - facebook.com facebook

Presto, che è tardi C’è una narrazione secondo cui #Gasperini è il problema: una personalità forte, che vuole migliorare la squadra. Questi capi d’accusa, pensa un po’, sono le parole con cui #Ranieri lo aveva presentato Per la Roma #ASRoma x.com