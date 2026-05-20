Cabras | Anthony Muroni presenta il romanzo sul potere in Sardegna

Anthony Muroni ha presentato di recente il suo nuovo romanzo che affronta il tema del potere in Sardegna, concentrandosi su eventi storici e figure che hanno influenzato l’isola. Il libro si sofferma su come un nobile genovese sia riuscito a ottenere il controllo di Tresnuraghes e analizza le dinamiche di sfruttamento e lotte tra famiglie che hanno contribuito a consolidare posizioni di potere nella regione. La narrazione si basa su fatti storici e situazioni realmente accadute.

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? Domande chiave Come ha fatto un nobile genovese a conquistare Tresnuraghes?. Chi ha sfruttato le liti familiari per prendere il potere?. Perché l'ambizione di De Schreiber lo ha portato alla rovina?. Quali segreti nascondevano le divisioni della famiglia Sulas?.? In Breve Presentazione a Cabras il 22 maggio 2026 con la partecipazione di Jimmy Spiga.. Protagonista Battista De Schreiber sfrutta le liti ereditarie di Tresnuraghes nel 1838.. Il nobile genovese collabora con Giovanni Antonio Piredda per gestire il territorio.. L'ascesa del forestiero avviene dopo la morte della matriarca Minnia Sulas.. Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18:30, le Cantine Contini di via Genova 48 a Cabras ospiteranno la presentazione del romanzo La firma del re, opera dello scrittore Anthony Muroni che scava nelle dinamiche di potere della Sardegna ottocentesca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cabras: Anthony Muroni presenta il romanzo sul potere in Sardegna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cabras, Rachele Mirai svela il nuovo romanzo: tra arte e dedizioneVenerdì 24 aprile, alle ore 18, la biblioteca di Cabras ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Rachele Mirai, intitolato La muta voce del... Terni, Stefano Bufi presenta il romanzo sul dilemma della guerra? Punti chiave Perché un pilota svedese decide di abbandonare la sicurezza per il Donbass? Come reagisce la famiglia di Edvard alla sua scelta di... La firma del re: a Cabras la presentazione del romanzo di Anthony MuroniUn viaggio nel tempo, tra trame di potere, ambizioni smisurate e rancori mai assopiti della Sardegna della prima metà dell’Ottocento. È questo lo scenario in cui si muove La firma del re, romanzo de ... linkoristano.it