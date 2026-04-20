Cabras Rachele Mirai svela il nuovo romanzo | tra arte e dedizione

Venerdì 24 aprile alle 18, nella biblioteca di Cabras, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Rachele Mirai, intitolato La muta voce del libro. L'evento prevede la partecipazione dell’autrice e si concentrerà sul suo lavoro, che unisce aspetti artistici e impegno personale. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Venerdì 24 aprile, alle ore 18, la biblioteca di Cabras ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Rachele Mirai, intitolato La muta voce del libro. L’evento rientra nel programma della rassegna Voci di Cabras, promossa dall’Assessorato alla Cultura locale per valorizzare le narrazioni legate alla tradizione del territorio. Durante l’incontro, la scrittrice dialogherà con la professoressa Sabrina Sanna per approfondire i temi trattati nell’opera. L’eredità di una vita dedicata al servizio e all’arte. La nuova pubblicazione di Rachele Mirai non è solo un prodotto letterario, ma il culmine di un percorso personale radicato in una profonda vocazione verso l’altro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cabras, Rachele Mirai svela il nuovo romanzo: tra arte e dedizione Notizie correlate Billy the Kid: il nuovo romanzo che svela il volto del mito del WestL’immaginario collettivo si trova di fronte a una nuova interpretazione del mito del fuorilegge più celebre del West, grazie alla penna dello... Francesco Vaccarone: il nuovo catalogo svela l’arte degli anni ’70Mercoledì 22 aprile, alle ore 16:00, Palazzo Merulana a Roma ospiterà la presentazione del catalogo dedicato alla produzione artistica di Francesco...