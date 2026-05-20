Byd Atto 2 DM-i | il B-Suv super ibrido è in offerta

Una casa automobilistica ha annunciato una promozione dedicata al suo B-SUV ibrido plug-in. Il modello, parte della gamma Atto 2 DM-i, combina un motore a benzina con un sistema elettrico e si rivolge a chi cerca un'auto compatta con alimentazione ibrida. La vettura, disponibile in promozione, si inserisce in un mercato in crescita, dove sempre più città adottano restrizioni per i veicoli a combustione tradizionale. La promozione riguarda principalmente l’offerta commerciale e i dettagli tecnici del modello.

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Da alcune settimane è arrivato sul mercato italiano Byd Atto 2 DM-i, un B-Suv equipaggiato con una motorizzazione ibrida plug-in molto particolare, sviluppata specificamente per l'utenza europea e l'utilizzo quotidiano. La gamma disponibile nel nostro Paese si articola in due differenti versioni: l'allestimento di ingresso denominato Active, il più economico, e la variante Boost, caratterizzata da specifiche tecniche superiori ma con un prezzo di listino più elevato. Per supportare la fase di lancio commerciale, la casa madre ha attivato una promozione finanziaria destinata alla clientela dei privati: il primo dei due allestimenti, Active, è in offerta tramite una formula di leasing che permette di accedere all'automobile con un esborso iniziale molto contenuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Byd Atto 2 DM-i: il B-Suv super ibrido è in offerta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BYD ATTO 2 DM-i Ottima soluzione l'ibrido da 1000 km Sullo stesso argomento Byd Atto 2 DM-i: il Suv ibrido che cambia le regoleLa nuova BYD ATTO 2 DM-i segna un passaggio strategico per il costruttore cinese, che rafforza la propria presenza nel mercato europeo con un SUV... Byd ATTO 2 DM-i, la prova de Il Fatto.it – Il suv ibrido che sfida tutti – FOTO‹ › 1 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 2 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 3 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 4 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 5 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 6 / 11 Byd... BYD ATTO 2 DM-i alimenta una maxi affissione ift.tt/IEzMnCr x.com BYD ATTO 2 DM-i alimenta una maxi affissioneBYD mostra a Milano il Vehicle to Load con una maxi affissione alimentata dalla ATTO 2 DM-i, SUV plug-in hybrid da 1.000 km. BYD porta il Vehicle to Load fuori dalla scheda tecnica e lo trasforma in u ... affaritaliani.it BYD Atto 2 DM-i, primo contatto: il Super Hybrid da 1.000 km di autonomiaLa BYD Atto 2 continua la sua crescita nel mercato europeo con l’arrivo della nuova versione ibrida plug-in DM-i Super Hybrid, attesa in Italia nei primi mesi del 2026. Dopo il debutto della ... auto.it