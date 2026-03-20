Byd ATTO 2 DM-i la prova de Il Fattoit – Il suv ibrido che sfida tutti – FOTO

Il Byd ATTO 2 DM-i è stato oggetto di una prova da parte di Il Fatto.it, che ha testato il SUV ibrido. Le immagini mostrano diverse angolazioni del veicolo, evidenziando il design e le caratteristiche estetiche. Il test si è concentrato sulle prestazioni e sull’aspetto generale del modello, offrendo un'analisi dettagliata di questa vettura ibrida. Sono state pubblicate undici foto che illustrano vari dettagli del Byd ATTO 2 DM-i.

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