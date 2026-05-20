Busto Arsizio | festa e dimostrazioni per sostenere il canile locale

A Busto Arsizio si sono svolte feste e dimostrazioni per sostenere il canile locale. Durante l'evento, sono state presentate attività di ricerca olfattiva e si sono svolte lezioni di rieducazione condotte da esperti nel settore. La manifestazione ha coinvolto volontari e cittadini, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza del supporto alle strutture di ricovero per animali. Sono stati inoltre illustrati i metodi utilizzati nelle attività di riabilitazione e nelle ricerche olfattive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come possono le dimostrazioni di ricerca olfattiva aiutare il canile?. Chi sono gli esperti che guideranno le lezioni di rieducazione?. Cosa vedrete durante la dimostrazione operativa dei cani antidroga?. Come può una sfilata di cani trasformarsi in un aiuto concreto?.? In Breve Cristina Camarda e Eliana Di Ferrante gestiranno attività di rieducazione e dimostrazioni operative.. Sfilata non competitiva e servizi fotografici professionali previsti in via Canale 23.. Gastronomia con opzioni vegane e mercatini di oggettistica per sostenere il rifugio.. Proventi della giornata finanzieranno le necessità quotidiane del canile municipale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: festa e dimostrazioni per sostenere il canile locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano - Presentata la prima Festa della cultura alpina Sullo stesso argomento Busto Arsizio: Sant’Edoardo si anima con la Festa di PrimaveraIl quartiere Sant’Edoardo a Busto Arsizio si prepara a una trasformazione temporanea per la domenica 26 aprile. Busto Arsizio: il tessile torna vivo al MuseoNel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, il Museo del Tessile di Busto Arsizio diventerà il palcoscenico dove l’arte manuale prenderà vita concreta. Villa Comerio a Busto Arsizio in festa con Villa SonoraRiuscita la seconda edizione di Festa in Villa, iniziativa organizzata dalla Comunità alloggio Villa Comerio di Busto Arsizio ... legnanonews.com Festa, giochi e musicoterapia alla comunità Villa Comerio di Busto ArsizioCirca 60 persone hanno partecipato alla seconda edizione della festa organizzata dalla comunità alloggio di via Palestro gestita dalla cooperativa sociale Codess Un pomeriggio di festa, musica e ... varesenews.it