Busto Arsizio | il tessile torna vivo al Museo

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà un evento dedicato all’artigianato tessile, trasformandosi in un palcoscenico per dimostrare come l’arte manuale possa tornare protagonista. Durante le due giornate, saranno esposte opere e saranno organizzate attività pratiche aperte al pubblico, offrendo così una vetrina sulla tradizione tessile locale.

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, il Museo del Tessile di Busto Arsizio diventerà il palcoscenico dove l'arte manuale prenderà vita concreta. L'associazione Federcasalinghe ha preparato un programma dedicato al fatto a mano che vedrà le Sale Gemelle ospitare dimostrazioni pratiche e laboratori aperti al pubblico. Questo appuntamento non è solo una mostra statica, ma un evento dinamico in cui i segreti del mestiere vengono svelati in tempo reale, con una fascia oraria specifica riservata agli studenti delle scuole cittadine per avvicinare la nuova generazione alla creatività artigianale. La rinascita dell'artigianato nel cuore dell'Altomilanese.