Busto Arsizio | Sant’Edoardo si anima con la Festa di Primavera

Il quartiere Sant’Edoardo a Busto Arsizio si sta preparando per la Festa di Primavera che si terrà domenica 26 aprile. Durante questa giornata, l’area sarà coinvolta in diversi eventi e iniziative, con l’obiettivo di coinvolgere i residenti e i visitatori. La festa prevede attività all’aperto e momenti di aggregazione, trasformando temporaneamente il quartiere in un luogo di ritrovo e festeggiamenti.

Il quartiere Sant’Edoardo a Busto Arsizio si prepara a una trasformazione temporanea per la domenica 26 aprile. Dalle ore 10:00 alle 18:00, viale Alfieri diventerà il cuore pulsante della Festa di Primavera, un’iniziativa che vede l’Associazione Attività Sant’Edoardo come promotrice principale con il sostegno di Palazzo Gilardoni. L’evento mira a riconnettere le famiglie e le realtà commerciali locali attraverso una giornata dedicata all’artigianato, alla natura e alla socialità. L’economia di prossimità e il rilancio del tessuto commerciale locale. L’iniziativa non è solo un momento di svago, ma rappresenta una strategia deliberata per dare nuovo respiro al rione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: Sant’Edoardo si anima con la Festa di Primavera Notizie correlate Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto ArsizioBusto Arsizio al Voto: Un Confronto tra Esperti per il Referendum sulla Giustizia Busto Arsizio si prepara a un dibattito chiave in vista del... Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il 25 aprile di Busto celebra le donne nella Resistenza e nella Costituente; Stoà e la sua domenica, dal portico alle piazze di Busto; Addio a Giuseppe De Napoli, ispettore con il sorriso; Il saluto della Volante e l’infinito abbraccio dei colleghi e della gente: buon viaggio, ispettore. Busto Arsizio, sboccia la Festa di Primavera in viale AlfieriBUSTO ARSIZIO, 20 aprile 2026-Domenica 26 aprile, dalle ore 10:00 alle 18:00, il quartiere Sant’Edoardo di Busto Arsizio si animerà con la prima edizione della Festa di Primavera. L’evento, che tras ... varese7press.it Artigianato, fiori e laboratori: Sant’Edoardo festeggia la primavera in viale AlfieriDomenica 26 aprile il quartiere si anima con il primo evento dell'Associazione Attività Sant'Edoardo. Mercatini della Gallina Blu, laboratori per bambini e viale chiuso al traffico tra musica e aper ... varesenews.it L'articolo completo: https://www.laprovinciadivarese.it/maxi-truffa-sui-crediti-fiscali-chiuse-le-indagini-della-procura-di-busto-arsizio-402494/ facebook Il Comune di Busto Arsizio approfondisce l'impatto del #digitale sui #ragazzi proponendo un incontro formativo ai #cittadini. x.com