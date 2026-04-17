Incidente A14 Bologna | riaperto il tratto Castel San Pietro–San Lazzaro

Questa mattina alle 7 è stato riaperto il tratto dell’autostrada A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro, dopo che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. La strada era rimasta isolata per diverse ore, creando disagi alla viabilità. La riapertura è stata annunciata dalle autorità stradali e riguarda esclusivamente questa sezione dell’autostrada.