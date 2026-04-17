Incidente A14 Bologna | riaperto il tratto Castel San Pietro–San Lazzaro
Questa mattina alle 7 è stato riaperto il tratto dell’autostrada A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro, dopo che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. La strada era rimasta isolata per diverse ore, creando disagi alla viabilità. La riapertura è stata annunciata dalle autorità stradali e riguarda esclusivamente questa sezione dell’autostrada.
È stato riaperto solo questa mattina alle 7 di questa mattina il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, dopo il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. La circolazione è tornata regolare in entrambe le direzioni e su tutte le.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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AGGIORNAMENTO Ore 00:47 17/04/2026 A14 BOLOGNA-TARANTO Bologna #trattochiuso per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro x.com