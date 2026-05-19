Sport e legalità giovani incontrano le Fiamme Oro | progetto educativo dedicato ai ragazzi

Il prossimo 26 maggio, un gruppo di giovani parteciperà a un progetto educativo promosso dal Comune di Macerata Campania, che coinvolge un’istituzione della Polizia di Stato. L’iniziativa ha come scopo quello di avvicinare i ragazzi ai temi di legalità e rispetto attraverso un’esperienza diretta presso la Scuola Allievi Agenti. L’incontro mira a offrire ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino le attività e i valori delle forze di polizia, promuovendo un rapporto più diretto con le istituzioni.

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Unire sport, formazione e legalità in un’unica esperienza educativa rivolta alle nuove generazioni. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comune di Macerata Campania che il prossimo 26 maggio porterà una delegazione di ragazzi presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Intanto continua il progetto di ascolto dedicato ai giovani On the Road Valchiavenna, successo per l'edizione 2026 del progetto dedicato ai giovaniSi è chiusa l’edizione 2026 di “On the Road” in Valchiavenna, il progetto dedicato ai giovani che permette di vivere da vicino il lavoro di chi opera... PUGILATO - Fiamme Oro Marcianise sul tetto d’Italia: due titoli nazionali Under 19 con De Micco e Nocadello11:25:44 Grande successo per la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Marcianise alle finali dei Campionati Italiani Under 19 svoltesi a Roseto degli Abruzzi. I giovani atleti marcianisani tornano a c ... casertafocus.net Caivano, Sport e Legalità: evento con Catello Maresca e Guido BourellyIn occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno, il Gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriali di Napoli scende in campo al fianco dei giovani. Venerdì 20 marzo, presso il Centro ... ilmattino.it