Sport e legalità giovani incontrano le Fiamme Oro | progetto educativo dedicato ai ragazzi
Il prossimo 26 maggio, un gruppo di giovani parteciperà a un progetto educativo promosso dal Comune di Macerata Campania, che coinvolge un’istituzione della Polizia di Stato. L’iniziativa ha come scopo quello di avvicinare i ragazzi ai temi di legalità e rispetto attraverso un’esperienza diretta presso la Scuola Allievi Agenti. L’incontro mira a offrire ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino le attività e i valori delle forze di polizia, promuovendo un rapporto più diretto con le istituzioni.
Unire sport, formazione e legalità in un’unica esperienza educativa rivolta alle nuove generazioni. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comune di Macerata Campania che il prossimo 26 maggio porterà una delegazione di ragazzi presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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