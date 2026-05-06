Massaccesi presenta Maratona bullismo 2026 | Bisogna dare ai ragazzi esempi da seguire
Un rappresentante ha annunciato l'organizzazione di una maratona contro il bullismo prevista per il 2026. Durante la presentazione, ha affermato che per diventare un campione e raggiungere obiettivi elevati, è fondamentale che i giovani imparino a conoscere e affrontare se stessi. La manifestazione mira a sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di trovare esempi positivi da seguire.
Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "Per diventare un campione, per riuscire a raggiungere livelli importanti la prima persona che devi capire, conoscere e 'combattere' è te stesso. Perché in ognuno di noi c'è un bullo, c'è un presuntuoso. E se tu vuoi raggiungere risultati importanti nello sport, devi iniziare a conoscere esattamente i tuoi limiti, i tuoi difetti e anche le tue capacità di dominare le emozioni. Quindi bisogna dare ai ragazzi degli esempi da seguire. Io parlo a loro e dico: 'Occhio perché fare il bullo non serve a niente'. Ma voglio accendere anche le loro passioni, il loro cuore. E la maratona serve proprio a questo". Così, in un...🔗 Leggi su Iltempo.it
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