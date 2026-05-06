Un rappresentante ha annunciato l'organizzazione di una maratona contro il bullismo prevista per il 2026. Durante la presentazione, ha affermato che per diventare un campione e raggiungere obiettivi elevati, è fondamentale che i giovani imparino a conoscere e affrontare se stessi. La manifestazione mira a sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di trovare esempi positivi da seguire.

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "Per diventare un campione, per riuscire a raggiungere livelli importanti la prima persona che devi capire, conoscere e 'combattere' è te stesso. Perché in ognuno di noi c'è un bullo, c'è un presuntuoso. E se tu vuoi raggiungere risultati importanti nello sport, devi iniziare a conoscere esattamente i tuoi limiti, i tuoi difetti e anche le tue capacità di dominare le emozioni. Quindi bisogna dare ai ragazzi degli esempi da seguire. Io parlo a loro e dico: 'Occhio perché fare il bullo non serve a niente'. Ma voglio accendere anche le loro passioni, il loro cuore. E la maratona serve proprio a questo". Così, in un...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Massaccesi presenta Maratona bullismo 2026: "Bisogna dare ai ragazzi esempi da seguire"

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