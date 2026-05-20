Bullismo | Caponetti Onbd ‘ansia malessere e uso massiccio dell’Ai tra i giovani’

Da due anni viene condotto un sondaggio a livello nazionale tra i giovani di età compresa tra gli undici e i vent'anni, con particolare attenzione ai temi del benessere e dell’uso delle tecnologie. I risultati indicano un aumento dell’ansia e di sensazioni di malessere tra gli intervistati. Inoltre, si registra un utilizzo intenso dell’intelligenza artificiale, che sembra influenzare le loro giornate e le interazioni sociali. I dati raccolti forniscono un quadro aggiornato sulle esperienze e le preoccupazioni della nuova generazione.

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