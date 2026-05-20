Bullismo | Caponetti Onbd ‘ansia malessere e uso massiccio dell’Ai tra i giovani’
Da due anni viene condotto un sondaggio a livello nazionale tra i giovani di età compresa tra gli undici e i vent'anni, con particolare attenzione ai temi del benessere e dell’uso delle tecnologie. I risultati indicano un aumento dell’ansia e di sensazioni di malessere tra gli intervistati. Inoltre, si registra un utilizzo intenso dell’intelligenza artificiale, che sembra influenzare le loro giornate e le interazioni sociali. I dati raccolti forniscono un quadro aggiornato sulle esperienze e le preoccupazioni della nuova generazione.
“È il secondo anno in cui conduciamo un sondaggio nazionale sui ragazzi dagli undici ai vent'anni. Emerge un grosso stato di ansia e di malessere e un utilizzo dell'intelligenza artificiale massiccio. Un altro elemento importante è un’alta frequenza di pensieri suicidari. Un elemento che desta tanta tanta preoccupazione”. Elisa Caponetti, Psicologa - Presidente Comitato Scientifico dell’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile (Onbd), commenta così i dati raccolti attraverso migliaia di questionari anonimi somministrati ai giovani, presentati nel corso del panel ‘Prevenzione e sicurezza nell’era digitale’ nell’ambito della seconda Maratona sul Bullismo, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bullismo: Caponetti (Onbd), ansia, malessere e uso massiccio dellAi tra i giovani
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