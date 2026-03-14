mappatura del disagio giovanile indagine sui bisogni dei ragazzi prevenire agendo alla radice

Un’indagine sulla mappatura del disagio giovanile ha evidenziato i bisogni dei ragazzi, sottolineando come la prevenzione debba intervenire alla radice dei problemi. La sicurezza nelle scuole non deve essere solo una risposta emergenziale, ma un obiettivo di lungo termine che si costruisce attraverso strumenti relazionali, politiche di prevenzione e investimenti strutturali. La questione riguarda l’ambiente scolastico e il benessere dei giovani.

La sicurezza scolastica non deve essere un concetto emergenziale. Al contrario, è un valore che si costruisce con strumenti relazionali, politiche di prevenzione e investimenti strutturali. Ne sono convinti i consiglieri di maggioranza del Comune di Luni che, nella seduta del 5 marzo, hanno presentato e approvato la mozione “Analisi delle esigenze e dei bisogni degli adolescenti nel territorio di Luni”. Un provvedimento che impegna il sindaco e la giunta ad avviare una serie di azioni per mappare il disagio giovanile e individuare percorsi e strumenti efficaci per affrontarlo. Con l’obiettivo di capire e prevenire anche episodi come quello che a fine gennaio ha visto uno studente della scuola media Ceccardi mostrare ai compagni un coltello portato in classe nello zaino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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