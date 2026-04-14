Bullismo e armi l’allarme sui ragazzi | aumentano i casi e il disagio

Nel 2024 si registra un aumento dei casi di bullismo tra i giovani, con un incremento anche delle situazioni che coinvolgono armi. I dati ufficiali evidenziano un aumento del numero di episodi rispetto agli anni precedenti, segnalando una crescita del disagio tra i ragazzi. Le autorità e le scuole sono chiamate a monitorare e intervenire su questa escalation di violenza, che riguarda un pubblico sempre più giovane.

La violenza tra i giovani cresce, e questa volta sono i numeri a raccontarlo senza filtri. Nel 2024 si registrano oltre 3.700 episodi nelle scuole italiane, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Un dato che non può essere liquidato come un’emergenza passeggera, ma che fotografa un cambiamento più profondo, che riguarda il modo in cui i ragazzi vivono, reagiscono e si relazionano. Il fenomeno del bullismo conferma questa trasformazione. Se la violenza fisica riguarda il 15% dei casi, quella psicologica supera il 25%. È un passaggio significativo: oggi l’aggressività si sposta sempre più sul piano emotivo, nelle parole, nell’esclusione, nella pressione sociale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Aumentano i casi di disagio giovanileDall’analisi dei dati, confrontando il periodo pre Covid con la situazione attuale, è emerso un quadro chiaro: non solo un aumento quantitativo dei... Leggi anche: Reati minorili, aumentano i casi gravi. «Disagio da intercettare precocemente»