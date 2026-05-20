Bullismo e cyberbullismo il MIM apre una sezione dedicata a scuole famiglie e studenti

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha annunciato l’apertura di una nuova sezione sul proprio sito, dedicata a bullismo e cyberbullismo. La sezione, pubblicata con una circolare il 20 maggio, fornisce informazioni su cosa sono, come riconoscerli e quali azioni intraprendere. La pagina è rivolta a scuole, famiglie e studenti, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per affrontare questi fenomeni. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del ministero per contrastare comportamenti dannosi tra i giovani.

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Il Ministero dell’istruzione e del merito, con una circolare del 20 maggio, ha annunciato la nuova sezione del proprio sito istituzionale “Bullismo e Cyberbullismo – Cosa sono, come riconoscerli, cosa fare”. Lo spazio digitale è rivolto alle scuole, agli studenti, alle famiglie e all’intera comunità educante, con l’obiettivo di raccogliere informazioni, indicazioni operative, buone pratiche e riferimenti normativi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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