Bullismo e cyberbullismo al via il monitoraggio 2025 2026 | coinvolti studenti e docenti Nota MIM

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato la nota n. 1725 del 24 aprile 2026, che annuncia l’avvio di un monitoraggio sul bullismo e cyberbullismo per l’anno scolastico 20252026. La comunicazione coinvolge studenti e docenti e punta a raccogliere dati e informazioni su episodi di discriminazione e molestie all’interno delle scuole italiane. La nota fornisce indicazioni operative per le istituzioni scolastiche e gli operatori coinvolti nel progetto.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato la nota n. 1725 del 24 aprile 2026 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, con cui viene avviata la quinta edizione del monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Bullismo e cyberbullismo, al via il monitoraggio 20252026: coinvolti studenti e docenti. Nota MIM.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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