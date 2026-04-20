Un istituto scolastico della regione campana è stato scelto dal Ministero dell’Istruzione per il riconoscimento legato a iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. La scuola, guidata dalla dirigente Angela Maria Pelosi, ha partecipato a un evento a Roma insieme a una docente, distinguendosi tra le altre scuole per il progetto denominato ‘modello Telesi@’. È l’unica scuola della regione ad aver ricevuto questo riconoscimento ufficiale.

Unico istituto della Campania premiato a livello nazionale, il Telesi@ di Telese Terme si afferma come modello virtuoso nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Il riconoscimento è arrivato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito dell’iniziativa La scuola ferma i bulli – Esempi di buone pratiche educative, che valorizza le esperienze più significative realizzate nelle scuole italiane. A guidare l’istituto è la dirigente scolastica Angela Maria Pelosi, sotto la cui direzione il Telesi@ è stato selezionato tra le realtà più attive nella prevenzione dei fenomeni di violenza tra i giovani. Al centro del riconoscimento il percorso Bullying Stop, un modello educativo che punta sulla partecipazione attiva degli studenti, chiamati a diventare veri e propri content creator della propria scuola.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Bullismo e cyberbullismo, il ‘modello Telesi@’ premiato dal MIM: unica scuola campana selezionata

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