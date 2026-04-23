Il ministro dell'Istruzione italiano ha incontrato oggi la collega spagnola al Ministero dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dello Sport. Durante l'incontro si è parlato della creazione di un campus per favorire scambi tra i due Paesi, con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza. Tra i temi affrontati ci sono stati la cooperazione nel campo dell'intelligenza artificiale, la lotta al bullismo, alla dispersione scolastica e ai rischi legati ai social e all'uso precoce degli smartphone.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato oggi al MIM la Ministra dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dello Sport della Spagna Milagros Tolón. Nel corso del bilaterale, svoltosi in un clima di grande sintonia, è emersa la volontà comune di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, ponendo le basi per nuove collaborazioni bilaterali in ambito didattico ed educativo e per una risposta coordinata alle sfide della modernità. "Il colloquio con la Ministra Tolón è stato estremamente positivo e rappresenta, anche nelle comuni dichiarazioni, un esempio di 'buona politica' al servizio dei cittadini e dei giovani.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - MIM, Valditara incontra la Ministra dell'Istruzione spagnola Tolón. Il Ministro: “Creeremo Campus per scambi di eccellenze tra i due Paesi. Cooperazione su IA, lotta al bullismo, alla dispersione scolastica, ai rischi derivanti dai social e dall'uso precoce degli smartphone”

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