Il Laboratorio Gaza esportato in Iran | uso massiccio dell’IA e uccisioni indiscriminate

Teheran come Gaza. Gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran stanno assumendo un carattere sempre più indiscriminato, con un crescente numero di vittime civili e distruzioni che colpiscono infrastrutture essenziali, inclusi ospedali, scuole e aree residenziali. Secondo quanto riportato dal Guardian, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha verificato almeno 13 attacchi su strutture sanitarie e ospedali in Iran dall'inizio del conflitto, verificando anche rapporti secondo cui quattro operatori sanitari sarebbero stati uccisi e altri 25 feriti. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato durante un briefing: «Abbiamo verificato 13 attacchi sulla sanità in Iran e uno in Libano».