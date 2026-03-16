Raffaella Carrà spunta un figlio segreto | è Gian Luca Pelloni Bulzoni l’unico erede del suo patrimonio

Durante le indagini sulla vita di Raffaella Carrà è stato scoperto che aveva un figlio adottivo, Gian Luca Pelloni Bulzoni, che alla sua morte è diventato l’unico erede del suo patrimonio. La sua eredità comprende diritti d’autore, diritti sull’immagine, la voce e anche il nome, sia quello anagrafico che quello artistico. La notizia ha suscitato grande attenzione nel mondo dello spettacolo.

Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo che, alla sua morte, è diventato l’unico erede legittimo di tutto il suo patrimonio: dai diritti d’autore a quelli sull’immagine, dalla voce al nome — sia quello anagrafico sia quello artistico. La notizia, rivelata in esclusiva dal Corriere della Sera, emerge da un’ordinanza del Tribunale di Roma datata 6 febbraio scorso, depositata nell’ambito di un contenzioso legale che nulla aveva a che fare, almeno in apparenza, con la vita privata della grande artista scomparsa il 5 luglio 2021. L’uomo si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, dove oggi dirige la Arcoiris Edizioni Musicali, casa editrice musicale di cui è titolare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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