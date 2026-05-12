Qualcuno aspetta il solstizio d’estate per definirne l’inizio, mentre altri, come una nota conduttrice televisiva, scelgono di cominciare la stagione più calda con un’immagine in costume in piscina a metà maggio. La loro routine si basa su un equilibrio tra allenamenti intensi, disciplina e momenti di relax, anche solo per un breve fine settimana, per ricaricare corpo e mente.

C ’è chi aspetta il solstizio per decretare l’inizio della bella stagione e chi, come Michelle Hunziker (in bikini), decide di accendere l’estate con un colpo di scena in piscina nel cuore di maggio. La conduttrice televisiva, 49 splendidi anni, ha scelto Ostuni e Polignano a Mare per un ritiro lampo. Le foto in costume da bagno postate sui social, diventano subito una lezione di stile e benessere. Michelle Hunziker: «Mia mamma Ineke mi ha insegnato chi diventare» X Michelle Hunziker in bikini bianco. Immersa nel bianco accecante delle masserie e all’ombra di ulivi secolari, nel suo ultimo post su Instagram la show-woman classe 1977 inizia la bella stagione osando un bikini total white.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il suo segreto? Un mix perfetto tra addominali d'acciaio, disciplina gioiosa e la capacità di staccare la spina per ricaricare i sensi (anche solo per un weekend)

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