Il suo segreto? Un mix perfetto tra addominali d' acciaio disciplina gioiosa e la capacità di staccare la spina per ricaricare i sensi anche solo per un weekend
Qualcuno aspetta il solstizio d’estate per definirne l’inizio, mentre altri, come una nota conduttrice televisiva, scelgono di cominciare la stagione più calda con un’immagine in costume in piscina a metà maggio. La loro routine si basa su un equilibrio tra allenamenti intensi, disciplina e momenti di relax, anche solo per un breve fine settimana, per ricaricare corpo e mente.
C ’è chi aspetta il solstizio per decretare l’inizio della bella stagione e chi, come Michelle Hunziker (in bikini), decide di accendere l’estate con un colpo di scena in piscina nel cuore di maggio. La conduttrice televisiva, 49 splendidi anni, ha scelto Ostuni e Polignano a Mare per un ritiro lampo. Le foto in costume da bagno postate sui social, diventano subito una lezione di stile e benessere. Michelle Hunziker: «Mia mamma Ineke mi ha insegnato chi diventare» X Michelle Hunziker in bikini bianco. Immersa nel bianco accecante delle masserie e all’ombra di ulivi secolari, nel suo ultimo post su Instagram la show-woman classe 1977 inizia la bella stagione osando un bikini total white.🔗 Leggi su Iodonna.it
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