Bucatini ammullicati di Bellosguardo | la ricetta made in Salerno

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i piatti tradizionali della zona salernitana, si trovano i “Bucatini ammullicati” di Bellosguardo, un comune noto per questa ricetta. Si tratta di un piatto che utilizza pochi ingredienti locali e si prepara seguendo metodi tramandati nel tempo. La ricetta si distingue per la consistenza morbida e il sapore autentico, rappresentando una delle specialità gastronomiche di questa parte della regione. La preparazione e la tradizione legata a questo piatto sono ancora molto vive nella comunità di Bellosguardo.

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Tra i tanti piatti tipici del nostro territorio, vi sono i “Bucatini ammollicati” di Bellosguardo, caratteristico comune del salernitano. Una nostra lettrice ha condiviso con noi la squisita ricetta che mette in risalto i prodotti e le tradizioni nostrane. Per preparare il piatto, oltre ai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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