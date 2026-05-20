Bucatini ammullicati di Bellosguardo | la ricetta made in Salerno

Tra i piatti tradizionali della zona salernitana, si trovano i “Bucatini ammullicati” di Bellosguardo, un comune noto per questa ricetta. Si tratta di un piatto che utilizza pochi ingredienti locali e si prepara seguendo metodi tramandati nel tempo. La ricetta si distingue per la consistenza morbida e il sapore autentico, rappresentando una delle specialità gastronomiche di questa parte della regione. La preparazione e la tradizione legata a questo piatto sono ancora molto vive nella comunità di Bellosguardo.

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