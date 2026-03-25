CNA Salerno a Roma con la scuola di ceramica per Made in Italy e Formazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente accolto una delegazione di CNA Salerno proveniente da Roma, dedicata alla promozione della scuola di ceramica. La visita è stata organizzata per discutere di iniziative di formazione e di valorizzazione del settore ceramico, con particolare attenzione alle pratiche e alle opportunità di mercato legate al marchio Made in Italy.

L’appuntamento culminante di questo percorso si terrà venerdì 27 marzo, alle ore 10:30, nella prestigiosa Sala degli Arazzi in Via Veneto a Roma, dove il convegno “Tutela dell’identità e formazione per le imprese ceramiche” farà da cornice alla presentazione dei 15 allievi della Scuola di Ceramica Vietrese. Per questi giovani talenti, la conclusione della seconda edizione del corso si trasforma in una vetrina di eccezionale rilievo: un riconoscimento al merito che vede il Ministero accogliere non solo le loro opere, ma anche il confronto strategico sul riconoscimento dell’IGP “No Food” per la Ceramica di Vietri. Come sottolineato da Lucio... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CNA Salerno, a Roma con la scuola di ceramica per Made in Italy e Formazione Articoli correlati 55 anni di Officine SMAC: rivoluzione ceramica Made in ItalyNel cuore del distretto ceramico italiano, a Fiorano Modenese, un'azienda celebra un traguardo importante: 55 anni di attività all'insegna... Cna: “Il Made in Italy soffre i dazi, -3,7% l’export dei settori tradizionali verso gli Usa”ROMA – L’effetto dazi c’è ma non si vede sull’export italiano verso gli Stati Uniti. Tutti gli aggiornamenti su CNA Salerno a Roma con la scuola di... Argomenti discussi: Guerra in Iran e rincari: Stangata sulle famiglie e gli artigiani salernitani. CNA Salerno a Roma con la scuola di ceramica per Made in Italy e formazioneAppuntamento venerdì 27 marzo nella prestigiosa Sala degli Arazzi ... msn.com Cna, Salerno seconda in Italia per tasse pagate da impreseSalerno è 113esima su 114 province analizzate per quantità di tasse pagate dalle imprese: emerge dalla settima edizione del dossier Comune che vai, Fisco che trovi presentato a Roma presso la sede ... ansa.it