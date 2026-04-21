Made in Italy la ricetta di Simest | Competenze e aiuto alle filiere

Il settore del design e dell’arredamento si conferma tra i simboli più noti del Made in Italy, contribuendo in modo significativo all’economia nazionale. Un rappresentante di un’agenzia di sviluppo ha sottolineato come questi ambiti siano tra i più riconoscibili all’estero, evidenziando l’importanza di competenze specifiche e di supporto alle filiere produttive. La discussione si è concentrata sull’impegno a rafforzare e promuovere questi comparti.

Il design e l’arredamento sono tra i settori più rappresentativi del Made in Italy. Che ruolo hanno oggi per l’economia italiana? "Rappresentano uno dei biglietti da visita più riconoscibili del nostro Paese. È un comparto che genera oltre 50 miliardi di euro di fatturato, esporta quasi la metà della produzione e contribuisce per circa il 2,3% del Pil nazionale. Un settore che unisce creatività, capacità manifatturiera e innovazione, rafforzando in modo decisivo il posizionamento del Made in Italy nel mondo". Risponde Carolina Lonetti, direttore Export Credit e Finanza agevolata di SIMEST (main partner di QN Distretti 2026) che sarà relatrice al talk su "Investire nel futuro" in programma il 23 aprile alle 18.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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