Il tennista kazako, attualmente al undici del ranking mondiale, ha dichiarato di aver superato il burnout prendendo una pausa di tre giorni a Las Vegas. Ha paragonato il mondo del tennis a un circo, affermando di essere il direttore. Inoltre, ha espresso il desiderio di vivere in Italia in futuro, specificando l’interesse per i vigneti del paese. La sua passione per l’Italia si unisce alla voglia di stabilirsi in un ambiente diverso e più tranquillo.

Un artista un po’ pazzoide (Ci è o ci fa? Non lo abbiamo capito.), un tennista di sublime talento, un personaggio che sa essere genio e sregolatezza. Forse per questo Sasha Bublik è così amato dal pubblico italiano. Ricambiato. Il giocatore kazako sogna un futuro nel nostro Paese, tra vigneti e ristoranti dove mangiare prelibatezze, ma adesso deve limitarsi a farsi viziare un po’ a Wimbledon, dove anche quest’anno sarà coccolato dallo chef avellinese Francesco Alvino, e alle Finals di Torino, dove quest’anno spera di arrivare da titolare. Nel frattempo però, un tocco di Dolce Vita, a Roma dove ama giocare sebbene sporcarsi i calzini di terra rossa non sia mai stata la sua passione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bublik: "Se il tennis è un circo, io sono il direttore. Ho battuto il burnout con tre giorni a Las Vegas"

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