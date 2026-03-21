In Italia, gli appassionati di musica possono seguire in diretta streaming il concerto dei BTS, intitolato The Comeback Live Arirang, che si svolge in Corea. I membri del gruppo saliranno sul palco per la prima volta dopo quasi quattro anni, in occasione della celebrazione della loro reunion e del lancio del nuovo album. L’evento sarà trasmesso online, permettendo ai fan di seguire il live ovunque si trovino.

Buon BTS The Comeback Live Arirang Day a tutto l’ARMY! I BTS, per celebrare la propria reunion e il loro nuovo album saliranno sul palco per la prima volta dopo una lunga attesa di quasi quattro anni. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook si esibiranno al Gwanghwamun Square di Seoul dando vita a un evento epocale che sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo via Netflix. BTS The Comeback Live Arirang inizierà alle 20.00 coreane, che per noi saranno le 12.00 del 21 marzo. Arirang, la tracklist Body to Body. Hooligan. Aliens. FYA. 2.0.. No. 29. SWIM (Lead Single). Merry Go Round. NORMAL. Like Animals. they don’t know ’bout us. One More Night. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come seguire il concerto BTS The Comeback Live / Arirang in diretta streaming dall'Italia

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