A Seul, la band di K-pop, torna a esibirsi dal vivo con un concerto che celebra il nuovo album “Arirang”. L’evento si svolge in città e viene trasmesso in diretta su Netflix in 190 paesi. I BTS, la formazione più nota nel genere, sono pronti a riprendere i loro concerti dopo un periodo di assenza.

Roma, 20 marzo 2026 – A Seul è tutto pronto per il ritorno sul palco dei BTS, la band del K-pop più famosa al mondo. Nel resto del globo, invece, è un’armata di fan, economica e culturale, quella pronta a mobilitarsi. Una base organizzata che funziona come infrastruttura, capace di muovere l' economia. Turismo, consumo e attenzione globali. L’album Arirang, uscito oggi, è l’ultima fatica del gruppo sudcoreano, e anche il più atteso. Senz’altro dall’affezionatissima fandom del gruppo, conosciuta come ARMY: sono passati quattro anni dall’ultima apparizione in pubblico e in concerto dei sette BTS. Un ritiro forzato, che nulla ha in comune con il “vivi appartato” epicureo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - K-pop in festa: il ritorno dei BTS. A Seul in concerto con il nuovo album “Arirang” e in diretta su Netflix in 190 Paesi

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