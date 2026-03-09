Piotta torna con il suo nuovo album intitolato “Si riparano ricordi”, disponibile da venerdì 27 marzo in digitale, vinile e CD, pubblicato da ADA – Warner Music. Con questa uscita, l’artista propone un lavoro che combina elementi di rap emozionale, memoria e cantautorato, segnando un passo importante nel suo percorso artistico e personale.

Con “Si riparano ricordi”, in uscita venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in digitale, vinile e CD, Piotta firma un nuovo capitolo del suo percorso artistico e umano. A due anni dall’ultimo disco ufficiale, “’Na notte infame”, Tommaso Zanello conferma una traiettoria sempre più intensa e personale, portando avanti una scrittura che unisce rap emozionale, introspezione e sensibilità cantautorale. Il nuovo album si presenta fin dal titolo come un lavoro di ricostruzione interiore. “Si riparano ricordi” è infatti un disco che nasce dalla necessità di attraversare il dolore, elaborarlo e trasformarlo in una nuova forma di consapevolezza. Al... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Piotta torna con “Si riparano ricordi”: un album tra rap emozionale, memoria e cantautorato

Articoli correlati

Leggi anche: Rap senza compromessi: Lando Cabret torna con l’album “Antipratico”

Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con “Uomo che cade”: rap, R’n’B e cantautorato per raccontare il ciclo delle ripartenzeTredici Pietro è pronto a salire per la prima volta sul palco più osservato d’Italia: l’artista sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di...

Tutti gli aggiornamenti su Piotta torna

Temi più discussi: Ambrì Piotta in pista contro l’Ajoie: news, formazione e live ticker; L’Ambrì Piotta si separa da Chris DiDomenico citando differenti intepretazioni delle priorità; L’Ambrì Piotta aggiunge una nuova evitabile puntata alla sua stagione da Corrida; Ambrì Piotta in pista il Berna: news, formazione e live ticker.

Piotta torna con l'album 'Si riparano ricordi' tra rap emozionale e cantautoratoEsce venerdì 27 marzo. IL disco contiene 'Me ne andavo da quella Roma' con la partecipazione di Carlo Verdone, Carl Brave, Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Luca Barbar ... adnkronos.com

Piotta, il nuovo album Si riparano ricordi in uscita il 27 marzoTommaso Zanello, in arte Piotta, torna con il nuovo album Si riparano ricordi, in uscita il 27 marzo per Ada-Warner Music. (ANSA) ... ansa.it

Ambrì Piotta in pista il Berna: news, formazione e live ticker - heshootshescoores.com/ambri-piotta-i… #HCAP #NationalLeague x.com

Domenica 8 marzo, ore 15.30 e 17.00 Complesso monumemtale della Pilotta Come ogni 8 marzo torna il nostro tradizionale appuntamento dedicato alla Giornata Internazionale della Donna. Quest’ anno il titolo sarà “Donne in Pilotta - Ritratti al femmini - facebook.com facebook