Milano guerra in Iran e rincari | presidio di Coldiretti davanti al Pirellone

Centinaia di agricoltori e allevatori si sono ritrovati a Milano, in piazza Duca d’Aosta, davanti al Pirellone, per il presidio di Coldiretti Lombardia contro i rincari, aggravati anche dalla guerra in Iran, i prezzi sottocosto dei loro prodotti e la burocrazia. I manifestanti denunciano lo “scacco” in cui si trovano le campagne lombarde, con l’escalation militare in Medio Oriente che rischia di causare un ulteriore shock energetico al Paese, con i timori per l’aumento del prezzo di carburanti e fertilizzanti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

