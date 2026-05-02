Alessio Brescini cattura la spiaggia | nasce la sfida fotografica

Un nuovo concorso fotografico è stato lanciato sulla spiaggia, con Alessio Brescini come protagonista. I partecipanti sono invitati a scattare immagini del litorale e a inviarle tramite una piattaforma dedicata. Il sistema di voto permette agli utenti di esprimere le proprie preferenze, contribuendo a determinare il vincitore. Il premio consiste in stampe fotografiche che verranno consegnate all’autore che otterrà il maggior numero di voti.

? Cosa scoprirai Come funziona il sistema di voto per premiare i fotografi?. Quali sono i premi in stampe fotografiche previsti per il vincitore?. Chi decide quale scatto merita il premio mensile di Zona Immagine?. Dove si può consultare il regolamento per partecipare alla sfida?.? In Breve Vincitore mensile riceve 25 stampe 13×18 e una 20×30 da Zona Immagine.. Votazione tramite like su Facebook di Senigallia Notizie all'inizio di ogni mese.. Iniziativa promuove il legame tra botteghe storiche e cittadinanza di Senigallia.. Scatto di Alessio Brescini selezionato per la rubrica del 2 maggio 2026.. Alessio Brescini cattura l’essenza di un pomeriggio in spiaggia con il suo scatto selezionato per la rubrica Una Foto al Giorno di sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessio Brescini cattura la spiaggia: nasce la sfida fotografica Notizie correlate L’occhio di Rossano Morici cattura Misa: scatta la sfida fotografica? Cosa sapere Rossano Morici presenta lo scatto Misa affollato per la rubrica di Senigallia Notizie. L'imperfezione come antidoto, alla Rocca Rangoni la sfida fotografica di Omar LorenzoniL'esposizione si presenta come un vero e proprio manifesto culturale, una risposta poetica e necessaria al disorientamento contemporaneo.