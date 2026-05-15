Psyche cattura Marte | lo scatto della misteriosa falce d’argento

Una recente immagine mostra una sagoma luminosa con bordi irregolari che si staglia nel cielo vicino a Marte. Questa scena è stata ripresa da una sonda spaziale in orbita attorno al pianeta rosso, che si prepara a utilizzare Marte come una fionda per accelerare la propria traiettoria. La fotografia evidenzia una forma a falce d’argento che si distingue chiaramente contro il paesaggio marziano. Sono ancora in fase di analisi i dettagli riguardanti le caratteristiche di questa sagoma e le implicazioni delle manovre pianificate con il pianeta.

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