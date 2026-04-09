Branduardi canta per San Francesco | concerto solidale al Teatro di Verdura

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, si terrà un concerto dedicato al santo al Teatro di Verdura. Il cantautore Angelo Branduardi, accompagnato dalla sua band, si esibirà il 24 giugno in un evento che coinvolge la comunità locale e gli appassionati di musica. La serata sarà parte delle celebrazioni promosse dalla regione e dalla Chiesa per commemorare il Poverello di Assisi.

Quest’anno ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (12262026) e la Sicilia francescana ed ecclesiale celebrerà l’anniversario con un grande spettacolo dedicato al Poverello di Assisi: il cantautore Angelo Branduardi accompagnato dalla sua band il prossimo 24 giugno sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Angelina Mango canta nei teatri d'estate: concerto al Teatro di Verdura per il Dream Pop FestDopo il tour nei teatri, tutto sold out in pochissimi giorni, questa estate Angelina Mango si esibirà di nuovo dal vivo. Madame in concerto a Palermo: al Teatro di Verdura per il Dream Pop FestLa cantautrice farà tappa a Palermo l’11 settembre quando salirà sul palco del Teatro di Verdura all’interno del Dream Pop Fest, festival organizzato... Argomenti più discussi: Stasera su La7, San Francesco 'Il primo italiano': lo show di Cazzullo e Branduardi; Festival della Versiliana, su il sipario. Quaranta giorni di spettacoli. Uno spettacolo dedicato a San Francesco con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi per Lucca ClassicaAppuntamento sabato 2 maggio alle 21 nella chiesa dedicata al 'poverello di Assisi'. Altri 10 appuntamenti per gli 800 anni dalla morte ... luccaindiretta.it San Francesco, a Pisa la rassegna per gli 800 anni: debutto con Cazzullo e BranduardiPisa, 19 gennaio 2026 - A Pisa il Francesco di Cazzullo e Branduardi apre la rassegna per il santo di Assisi. È stato presentato oggi il programma della rassegna che si svolgerà da febbraio ad ... lanazione.it RSA SAN FRANCESCO, NUOVA REPLICA: ARIETE ACCUSA IL GRUPPO SAN MICHELE Dopo la nota della società subentrante, il legale della gestione uscente segnala presunte irregolarità e chiama in causa Guardia di Finanza e ASP https://www.calabria - facebook.com facebook Un boato nel cuore della notte, poi i vetri che piovono dall’alto sui fedeli riuniti per la veglia pasquale. È successo tra sabato 4 e domenica 5 aprile nella chiesa di San Francesco da Paola, in via Po 16, nel cuore di Torino. A provocare il danno, è stato accertat x.com