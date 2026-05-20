Brambilla orgoglioso | Stagione ottima mai perso di vista il nostro obiettivo primario Annata super per Puckza Licina va aspettato
Il direttore sportivo ha dichiarato che la stagione si è conclusa in modo positivo, sottolineando come l’obiettivo principale sia stato mantenuto durante tutto l’anno. Ha evidenziato che la squadra ha ottenuto risultati soddisfacenti, con un rendimento superiore alle aspettative in alcune zone del campo. Per quanto riguarda i singoli giocatori, ha detto che Puckza ha avuto un’annata molto buona, mentre Licina dovrà attendere ulteriori sviluppi. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.
di Luca Fioretti Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Next Gen. Massimo Brambilla è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le parole dell’allenatore della Juventus Next Gen. IL BILANCIO – « Arriviamo da una stagione ottima. Non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo primario e cioè la crescita dei ragazzi, che si è vista chiaramente nel corso del campionato. Il tutto senza venire meno ai risultati sportivi, dal momento che in Lega Pro se non stai costantemente sull’attenti rischi di finire invischiato in zone calde. Anche da quel punto di vista abbiamo condotto un campionato tranquillo, quindi siamo più che soddisfatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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