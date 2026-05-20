Brambilla orgoglioso | Stagione ottima mai perso di vista il nostro obiettivo primario Annata super per Puckza Licina va aspettato

Il direttore sportivo ha dichiarato che la stagione si è conclusa in modo positivo, sottolineando come l’obiettivo principale sia stato mantenuto durante tutto l’anno. Ha evidenziato che la squadra ha ottenuto risultati soddisfacenti, con un rendimento superiore alle aspettative in alcune zone del campo. Per quanto riguarda i singoli giocatori, ha detto che Puckza ha avuto un’annata molto buona, mentre Licina dovrà attendere ulteriori sviluppi. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

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