Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Pianese nei playoff di Serie C, l’allenatore della Juventus Next Gen ha commentato la stagione, definendola ottima e sottolineando che l’epilogo lascia una certa delusione, ma non cancella quanto fatto dai giovani nel corso dell’anno. Ha aggiunto che, nonostante la sconfitta, il percorso dei ragazzi rimane positivo.

di Marco Baridon Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro la Pianese ai playoff di Serie C. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Massimo Brambilla in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Pianese, che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri dai playoff di Serie C. SENSAZIONI – «Arrabbiato no, c’è un po’ di amarezza e delusione. Era una partita alla nostra portata, non abbiamo fatto bene, siamo stati troppo lenti. Loro son stati bravi a portarla dove volevano, poi su quel gol lì dovevamo mettere più attenzione. Oggi non eravamo brillanti, non è stata una gara fatta bene». SI ASPETTAVANO QUESTO APPROCCIO DELLA PIANESE – «Ci aspettavamo una partita così, loro l’han portata su questo terreno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambilla: «Stagione ottima, questo epilogo lascia delusione ma non rovina quanto fatto dai ragazzi quest’anno»

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