Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE | Licina inventa per Guerra Puckza su punizione Primi due pericoli bianconeri

Nella partita tra Juventus Next Gen e Gubbio, terminata 0-0, Licina ha creato un'occasione per Guerra e Puckza ha tentato una punizione. Sono stati i primi episodi pericolosi del match, che si è disputato nella 33ª giornata di Serie C 202526. La cronaca si concentra sulle azioni più significative e sui momenti chiave della sfida.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – vogliono tornare a vincere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Gubbio 0-0: sintesi e moviola. 12? Ancora Puczka ad inventare – Se la sposta sul destro e tenta il traversone profondo sul secondo palo per Cudrig. Sale in cielo Bagnolini e fa sua la sfera. 8? Punizione Puczka – Traiettoria velenosa disegnata dalla destra dal terzino austriaco: mancino tagliato respinto con i pugni da Bagnolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE: Licina inventa per Guerra, Puckza su punizione. Primi due pericoli bianconeri Articoli correlati Forlì Juventus Next Gen LIVE: tandem Licina-Guerra davantidi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Leggi anche: Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Puckza e Okoro vicinissimi al raddoppio Approfondimenti e contenuti su Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio; Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli; Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio: data, orario e diretta; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Gubbio. Juventus Next Gen-Gubbio, le formazioni ufficiali: Licina titolareAlle 14:30, la Juventus Next Gen sarà in campo per sfidare il Gubbio. I ragazzi di Brambilla cercano riscatto dopo gli ultimi risultati visto che i bianconeri sono reduci da una sconfitta e ... tuttojuve.com Juventus Next Gen-Gubbio, rompere l'equilibrio. Le formazioni ufficialiDopo 3 pareggi in altrettanti incontri Juventus Next Gen e Gubbio cercano di rompere questo equilibrio nella sfida valevole per la 33esima giornata allo stadio Giuseppe Moccagatta ... tuttoc.com Juventus Next Gen Gubbio LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen #Gubbio streaming e diretta tv Dove vederla x.com