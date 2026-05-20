BrahMos e Type 88 | cosa sappiamo dei missili che preoccupano la Cina
Le Filippine stanno potenziando le proprie capacità di difesa marittima, concentrandosi sull'acquisto e l'installazione di sistemi missilistici. Tra le armi considerate ci sono i missili giapponesi Type 88, sviluppati durante la Guerra Fredda e ancora in uso come sistemi costieri antinave. Nel frattempo, si parla anche dei missili BrahMos, un sistema supersonico originario dell'India, che ha attirato l'attenzione di diversi paesi della regione. La crescente attenzione verso queste armi riflette le dinamiche di tensione nell'area dell'Indo-Pacifico.
Le Filippine stanno accelerando sul rafforzamento delle proprie difese marittime e guardano con crescente interesse ai missili giapponesi Type 88, sistemi costieri antinave sviluppati durante la Guerra Fredda ma ancora considerati utili nel teso scenario dell’Indo-Pacifico. Il tema del riarmo si inserisce nel confronto sempre più acceso con la Cina per il controllo del Mar Cinese Meridionale, area strategica attraversata da rotte commerciali e rivendicata in larga parte da Pechino. Manila dispone già dei missili supersonici BrahMos acquistati dall’India con un accordo da 375 milioni di dollari, considerati molto più avanzati e capaci rispetto ai Type 88. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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