BrahMos e Type 88 | cosa sappiamo dei missili che preoccupano la Cina

Le Filippine stanno potenziando le proprie capacità di difesa marittima, concentrandosi sull'acquisto e l'installazione di sistemi missilistici. Tra le armi considerate ci sono i missili giapponesi Type 88, sviluppati durante la Guerra Fredda e ancora in uso come sistemi costieri antinave. Nel frattempo, si parla anche dei missili BrahMos, un sistema supersonico originario dell'India, che ha attirato l'attenzione di diversi paesi della regione. La crescente attenzione verso queste armi riflette le dinamiche di tensione nell'area dell'Indo-Pacifico.

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