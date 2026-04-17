17.000 soldati e missili Type 88 | la mossa Balikatan che spaventa la Cina

Le esercitazioni militari Balikatan, organizzate congiuntamente da Filippine e Stati Uniti, sono iniziate, coinvolgendo circa 17.000 soldati e l’impiego di missili Type 88. La manovra, che si svolge in diverse aree, ha attirato l’attenzione internazionale, in particolare da parte della Cina, che ha reagito con preoccupazione. Le esercitazioni sono in programma e si protrarranno per un certo periodo.

È iniziato il conto alla rovescia per le esercitazioni militari Balikatan organizzate da Filippine e Stati Uniti. Quest’anno andranno in scena dal 20 aprile all’8 maggio e comprenderanno diverse novità, a partire dal coinvolgimento del Giappone che metterà a disposizione circa 1.400 soldati e sistemi missilistici avanzati. In generale, le manovre avranno importanti implicazioni per la sicurezza nel Mar Cinese Meridionale e nei pressi di Taiwan, uno dei principali punti di frizione tra Cina e blocco occidentale. Cosa sappiamo delle esercitazioni Balikatan 2026. Secondo quanto riportato da Naval News, l’edizione 2026 delle Balikatan sarà la più grande mai organizzata, con oltre 17.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 17.000 soldati e missili Type 88: la mossa Balikatan che spaventa la Cina Notizie correlate Leggi anche: “Altri 10.000 soldati Usa verso l’Iran”. La mossa di Trump per alzare il “potere contrattuale” con gli ayatollah "Una marea di disoccupati": l'allarme che spaventa la CinaLa Cina si avvicina al Capodanno lunare, tradizionale momento di spostamenti di massa e di ricongiungimento familiare, in un clima insolitamente...