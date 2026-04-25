La Cina ha implementato un sistema di protezione attiva sui carri armati Type 96A, dotandoli di uno scudo che mira a difendersi da droni e missili in arrivo. Questa modifica riguarda l'installazione di tecnologie che rilevano e neutralizzano minacce in tempo reale, migliorando la capacità di difesa dei mezzi sul campo. L'intervento si inserisce in un processo di aggiornamento delle forze armate per affrontare le nuove dinamiche di combattimento.

La Cina ha aggiornato i propri mezzi corazzati puntando sulla cosiddetta protezione attiva. L’introduzione del sistema GL6 sui carri armati Type 96A dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) rappresenta un segnale chiaro: Pechino vuole rendere più resilienti anche i mezzi di seconda linea, adattandoli a minacce nuove come droni e missili anticarro. Ecco che cosa sappiamo. La Cina aggiorna i suoi tank. Secondo quanto riportato dal portale Asian Military Review, l’aggiornamento riguarda in particolare i Type 96A in servizio nel Teatro Orientale del PLA, una delle aree più sensibili per le operazioni militari cinesi, anche in ottica Taiwan. Che cos’è il sistema GL6? È composto da lanciatori montati sulla torretta, guidati da radar e sensori elettro-ottici in grado di individuare minacce in arrivo da diverse direzioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scudo attivo sui tank Type 96A: così la Cina scherma i carri contro droni e missili

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