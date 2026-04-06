Bari | salvata dalla cecità a venti giorni di vita grazie allo screening neonatale Ospedale Di Venere

A soli venti giorni dalla nascita, una bambina di Bari ha ricevuto una diagnosi precoce grazie allo screening neonatale, che ha permesso di individuare una grave malattia genetica. L’intervento tempestivo ha evitato che la condizione compromettesse irreversibilmente la vista, evitando il rischio di cecità. L’ospedale

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: A soli 20 giorni dalla nascita, una diagnosi precoce ha cambiato il destino di una bambina: senza lo screening genomico neonatale, avrebbe sviluppato una grave malattia genetica destinata a compromettere in modo irreversibile la vista, fino alla cecità. Oggi, invece, grazie a un risultato mai ottenuto prima, quella stessa bambina potrà essere seguita tempestivamente e accedere a una terapia in grado di preservare la funzione visiva. Un risultato reso possibile dallo screening eseguito presso il laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale Di Venere, dove vengono analizzati i campioni provenienti dalle neonatologie pugliesi attraverso tecnologie avanzate di sequenziamento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: salvata dalla cecità a venti giorni di vita grazie allo screening neonatale Ospedale "Di Venere" Leggi anche: Neonata prematura di 610 grammi salvata dalla cecità: a Pescara il primo trattamento intravitreale d'Abruzzo Leggi anche: Bari: morta l’anziana alla quale il figlio aveva distaccato dispositivi vitali Decesso nell'ospedale "Di Venere" Argomenti più discussi: Salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita grazie a screening genomico; A Pasquetta tra ulivi secolari, giochi di gruppo e musica a Castellana. Bari, neonata salvata dalla cecità a 20 giorni: diagnosi record grazie allo screening genomicoUna diagnosi genetica a 20 giorni evita il rischio di cecità a una neonata di Altamura. Il caso, primo in letteratura per il gene RPE65 in epoca così precoce, sarà al centro del meeting internazionale ... trmtv.it Bari, diagnosi genetica salva la vista a una neonata: individuata malattia rara a soli 20 giorniBARI - Una diagnosi precoce ottenuta a soli 20 giorni dalla nascita ha permesso di individuare una grave patologia genetica che, senza intervento tempestivo, avrebbe portato a una progressiva e irreve ... giornaledipuglia.com Affitti brevi e pagamenti in contanti: a Bari cresce l’economia sommersa del sesso in appartamento x.com REGIONE PUGLIA BARI Venerdì 10 Luglio (ore 9:00) “Il Quartiere Madonnella, tra il lungomare ed il cerchio di ferro”. L’associazione Italia Liberty, nell’ambito del programma eventi dell’ottava edizione del festival Art Nouveau Week, ha organizzatouna visita g facebook