Bios Factory la nuova vita di Porto Torres grazie alle startup

Bios Factory è un progetto che utilizza startup e bioeconomia per rilanciare Porto Torres, città sarda con un passato industriale iniziato negli anni Sessanta e attraversato da momenti difficili. La trasformazione si concentra sulla promozione di attività innovative nel settore della chimica sostenibile, con l’obiettivo di dare nuova vita al territorio e alle sue imprese. Il progetto coinvolge diverse startup che operano nel settore della bioeconomia.

(Adnkronos) – Da startupbusiness.it Dalla chimica “cattiva” alla chimica “buona”: nella rinascita di Porto Torres, territorio sardo segnato da un ciclo di industrializzazione avviato negli anni Sessanta e poi attraversato da fasi difficili, entrano oggi bioeconomia e startup. E’ proprio questa, infatti, la localizzazione, non a caso, scelta per Bios (bio-based innovation outpost in Sardinia). L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Nasce Bios Factory: il polo dell’innovazione bio-based e circolare in SardegnaPrende ufficialmente il via BIOS – Bio-Based Innovation Outpost in Sardinia, il nuovo hub di innovazione dedicato alla bioeconomia, ai biomateriali,... Fintech Factory: 50k a fondo perduto per startup femminiliIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha varato un nuovo bando dedicato esclusivamente alle imprese a conduzione femminile, offrendo fino a 50. Una raccolta di contenuti su Bios Factory Temi più discussi: Bios Factory, la nuova vita di Porto Torres grazie alle startup; Nasce Bios Factory: il polo dell’innovazione bio-based e circolare in Sardegna; Nasce Bios Factory | il polo dell’innovazione bio-based e circolare in Sardegna. Bios Factory, la nuova vita di Porto Torres grazie alle startupSedici startup sono state selezionate per il progetto che punta su innovazione bio based ed è gestito da Zest e The Net Value ... adnkronos.com Nasce Bios Factory: il polo dell’innovazione bio-based e circolare in SardegnaPrende ufficialmente il via BIOS – Bio-Based Innovation Outpost in Sardinia, il nuovo hub di innovazione dedicato alla bioeconomia, ai biomateriali, alla chimica verde, all’agritech e al waste managem ... msn.com